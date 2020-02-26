شرطة دبي تعلن تفاصيل ضبط أكبر عملية مخدرات على مستوى الإمارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلن معالي القائد العام لشرطة دبي تفاصيل قضية أكبر ضبط عملية مخدرات على مستوى دولة الإمارات، وأسفرت عن ضبط 5 أطنان و656 كيلو و166 غراما من مادة الكبتاغون المخدرة بعدد أقراص يتجاوز 35 مليونا و755 ألف قرصا بغرض إعادة تصدير الشحنة إلى دولة عربيةأخرى وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمليار و800 ألف درهم.

وأكد المري أن اليقظة الدائمة لرجال مكافحة المخدرات مكنت فريق البحث والتحري في الإدارة من إلقاء القبض على 4 أشخاص عرب ينتمون لعصابة دولية متمرسة بتهريب المخدرات، يديرها أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات من دولة آسيوة وأوروبية، وقد أطلق على العملية اسم "Pule2".

و في تفاصيل القضية قال اللواء المري أن شرطة دبي تلقت معلومات عن شحنة قادمة من احدى الدول العربية فقط من دون ذكر رقم الرحلة أو تاريخ الوصول لكن فريق البحث والتحري تمكن من رصد الشحنة المشبوهة بتتبع 4 شاحنات بعد خروجها من الميناء ومراقبة البكرات لمدة أسبوعين والبحث في أكثر من 200 حاوية إضافة إلى أنه تم ضبط الشحنة المشبوهة في عملية التفتيش بإشارة الكلاب البوليسية على بعض البكرات الحديدية التي تحتوي على الأقراص المخدرة "K9"

وأوضح أن المتهم الرئيسي عمره 70 سنة وكان يتلقى مساعدات شهرية من إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بقيمة 2000 درهم شهريا.