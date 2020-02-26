التفاصيل الكاملة لعملية Pule2 التي عصفت بأحلام أحد كبار تجار المخدرات الدوليين

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد معالي اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي مؤتمراً صحفياً يوم أمس حضره مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خبيرخليل إبراهيم المنصوري، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وجهات إعلامية مختلفة، كشف فيه معاليه عن عملية نوعية نفذها فريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أطلق عليها اسم “ Pule2” .وهي تعد من إحدى أكبر عمليات التهريب لأقراص الكبتاجون في العالم، ومن أبرز عمليات تهريب المخدرات في دولة الإمارات، مشيراً معاليه إلى أن العملية في مختلف مراحلها حظيت بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم معالي اللواء عبد الله خليفة المري بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لكافة الدوائر الحكومية والأمنية للقيام بواجبها في تعزيز الأمن والأمان في الوطن، مؤكداً أن شرطة دبي على أتم الاستعدادات لمكافحة كافة أنواع جرائم المواد المخدرة والقبض على مرتكبيها مهما ابتعوا من أساليب.

نجاح العملية:

وقد تكللت العملية بالنجاح بفعل التعاون والتنسيق الكبيرين اللذين شهدتهما ما بين الإدارات المختصة، بالإضافة للكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق البحث والتحري منفذ العملية، حيث تصدى أفراده لمكر المتهمين، وتمكنوا من إفشال مخططهم الإجرامي الذي كانوا يهدفون من خلاله إلى إدخال كمية هائلة من حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الدولة غير مبالين بما سيتسببون به من أضرار لأبناء هذه الأرض الطيبة التي وفرت لهم كل سبل العيش الآمن، والكريم والنظيف، لكن نوازعهم الشريرة، وسعيهم البائس خلف الثروة غير المشروعة، أوقعهم في شر أعمالهم.

الرصد والمتابعة اللصيقة:

وقال معاليه : إن “ Pule2قد شهدت جهوداً مضاعفة من البحث والتحري للعثور على الحاويات المشبوهة التي كانت الجهات المعنية في الادارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقت بشأنها معلومات غير مكتملة تشير إلى وجود حاويات قادمة من ميناء اللاذقية بسوريا فيها ملفات "بكرات" ضخمة لأسلاك حديدية سيتم تخليصها من ميناء جبل علي، وقد واجه أفراد الفريق في هذا الشأن تحدياً، تطلب منهم مواصلة البحث والتحري عن الحاويات المشبوهة لمدة تزيد عن 10 أيام، اشتبهوا خلالها بما يزيد عن 200 حاوية قبل العثور على الحاويات المطلوبة.

كما شهدت PULE2 من قبل فريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصداً وتعقباً لصيقاً ومباشراً للشاحنات الأربع بعد خروجها من ميناء جبل علي وتوجهها إلى إمارة الشارقة، وقد أخضعت حمولة الحاويات وهي عبارة عن 8 بكرات من الأسلاك الحديدية وكذلك زعيم العصابة الذي كان يتردد عليها يومياً للمراقبة الدائمة على مدار الساعة ولمدة 15يوماً.

إلقاء القبض على المتهمين

بتاريخ 28/1/2020 تم إلقاء القبض على أفراد العصابة في كل من إمارتي الشارقة وعجمان تباعاً وبعد التنسيق مع الجهتين المعنيتين في كلتيهما.

أما المتهمون فهم أربعة أشخاص جنسياتهم عربية، ثلاثة منهم ينتمون لجنسية واحدة: زعيم العصابة، ويبلغ من العمر 70سنة وهو يقيم في إمارة الشارقة ويدعي أنه عاطل عن العمل، وسائقا الشاحنتين اللتين حملتا المخدرات من مكان التخزين إلى أحد المناطق الصناعية بإمارة الشارقة. أما الرابع فمن جنسية عربية أخرى.

وقد أشار معاليه إلى أن التحقيقات الأولية مع المتهمين بينت أن زعيمها الذي يديرها داخل الدولة هو شريك لأخيه رئيس العصابة المقيم في الدولة الآسيوأوربية، وأن الشحنة التي تم ضبطها، كان الزعيم " المتهم المسن" يجري بشأنها اتصالات مكثفة مع أخيه بغرض إعادة تصديرها إلى دولة عربية شقيقة مجاورة.

المضبوطات:

وبلغ الوزن الإجمالي للأقراص المخدرة المضبوطة أكثر من 5أطنان و656كيلو و166جراماً، بعدد أقراص يتجاوز 35مليوناً و351ألف قرص من مخدر الكبتاجون، تقدر قيمتها السوقية بمليار و800 مليون درهم. أما تفريغ هذه الكمية الكبيرة فقد استغرق عدة ايام من العمل، كما تطلب معدات وتجهيزات خاصة استخدمت لهذا الشأن.

الشكر والتقدير:

في ختام المؤتمر أعرب اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي عن شكره لمساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء/ خليل إبراهيم المنصوري على جهوده ومتابعته لمختلف مراحل وتفاصيل العملية، وكذلك للعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، مثمناً الدور الكبير لفريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضباط وصف ضباط وأفراد لما أبدوه من جهود دؤوبة ومخلصة على الرغم من أنها مضنية ، مما ساهم بنجاح شرطة دبي في العصف بالأحلام السوداء لتلك العصابة الإجرامية.

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