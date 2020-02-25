الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائما جزئياً إلى غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون محملة ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والمد الثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 08:32 عند والجزر الثاني الساعة 21:12 .



وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والمد الثاني عند 23:42 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:05 .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 20 70 20

دبي 31 20 65 25

الشارقة 31 16 75 25

عجمان 31 17 80 30

أم القيوين 31 15 85 30

رأس الخيمة 32 14 80 30

الفجيرة 27 21 85 50

العين 32 19 65 20

ليوا 33 20 70 20

الرويس 32 17 80 25

السلع 33 18 85 30

دلما 24 19 85 50

طنب الكبرى 25 19 85 40

طنب الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 25 19 85 40 .