المصدر: (القاهرة ــ وام)

أهدت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية الأمل للمئات من فاقدي الأطراف في مصر، إذ دشنت حملة الأطراف الصناعية في محافظات القاهرة والشرقية وقنا، تم خلالها توزيع مئات الأطراف السفلية وأجهزة الشلل والكراسي الكهربائية والمتحركة والعكاكيز والمشايات للمستحقين ممن فقدوا أطرافهم في الحوادث أو نتيجة الإصابات، وكذلك المصابين بشلل الأطفال.

صرح بذلك الدكتور صلاح الجعفراوي، ممثل المؤسسة في مصر، وقال إن المؤسسة داعم رئيس للعمل الخيري في مصر، وتقوم بتنفيذ العديد من الحملات على مدى العام، إضافة إلى تنفيذ آلاف المشروعات التشغيلية والتنموية الصغيرة التي تعين أرباب الأسر على متطلبات الحياة.

خيرية محمد بن راشد تهدي الأمل لمئات فاقدي الأطراف في مصر