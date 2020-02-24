منصة وطنية للتوظيف الذاتي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات «شباب»، والمؤسسة الاتحادية للشباب «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي»، والتي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة، بمقابل مادي، نظير الخدمة المقدمة، وذلك اعتباراً من مطلع مارس المقبل.

وتشكل المنصة حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية، والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض تلك المهارات، وربطها بمشروعات هذه الجهات، الأمر الذي من شأنه المساهمة في دعم المواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن، والراغبين في العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية، وهو ما يحقق لهم دخلاً مادياً إضافياً.

الموارد البشرية تطلق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي في الإمارات