الموارد البشرية تطلق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات (شباب) والمؤسسة الاتحادية للشباب "المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي" والتي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات ممن تزيد أعمارهم على 21 عاما تقديم الخدمات الى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادي نظير الخدمة المقدمة وذلك اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

وقال أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية "إن إطلاق "المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي" يأتي في إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة حيث تعتبر أول منصة تفاعلية حكومية تهدف الى استثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية في تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة".

وأضاف "ان المنصة تشكل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات الامر الذي من شأنه المساهمة في دعم المواطنين لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن والراغبين في العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية وهو ما يحقق لهم دخلا ماديا إضافيا".

وأشاد بجهود مؤسسة الامارات (شباب) في تقديم الدعم التقني للمنصة وتطويرها باعتبارها مؤسسة وطنية مختصة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الجهود الفاعلة بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمؤسسة بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ برامج الأجندة الوطنية الخاصة بإعداد وتنفيذ ومبادرات تهدف الى تمكين المواطنين خاصة فيما يتعلق بدعم مبادرات العمل المبتكر وتعزيز فرص ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي.

ودعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية" المواطنين والمواطنات الى التسجيل والاستفادة من المنصة التي سيمارسون من خلالها عملا مستقلا ومرنا يحققون بموجبه دخلا ماليا يحصلون عليه مقابل الخدمات التي يقدمونها".

من جهته ، اشاد أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات ( شباب )بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تدشين المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي والتي تنقل فرص عمل الشباب المواطن لمستوى جديد ومختلف تماما يتماشى مع مستحدثات العصر الحديث".

وأضاف " ان المنصة تشكل دافعا للشباب من أجل تنمية مهاراتهم وتقديم الخدمات الى الجهات الحكومية والخاصة".

من جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب " ان المنصة تحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية أبرزها الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات لتمكين الشباب المواطنين والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم فضلا عن استثمار أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم".

وبإمكان المواطنين والمواطنات من أصحاب المهارات الراغبين بتقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة التسجيل في المنصة الالكترونيةwww.aefreelancer.ae للحصول على الترخيص اللازم من وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتولى الإشراف على المنصة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين المسجلين فيها بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وارشادهم بما يمنكهم من الاستفادة القصوى من المنصة.

وبحسب الية عمل المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، فإن الجهات المعنية ستقوم بطرح مشروعاتها المطلوبة من خلال المنصة والتي سيقوم بموجبها أصحاب المهارت الوطنية بتقديم عروضهم الفنية والمالية من ثم تختار تلك الجهات أحد تلك العروض لإنجاز المشروع المطلوب او تقوم هذه الجهات بطرح مشروع ما على أحد المسجلين في المنصة لانجازه بشكل حصري فيما يتم سداد المقابل المادي بعد استلام الجهة المعنية للخدمة المطلوبة وموافقتها عليها.

وتم تحديد ست خدمات رئيسية يستطيع المواطنون تقديمها للجهات حيث تشمل الخدمات الإدارية والمهنية كاستشارات الموارد البشرية والدراسات وإدارة وتصميم وتخطيط المشاريع واستشارات خدمة العملاء وخدمات إدخال وتحليل البيانات وإدارة الفعاليات وتدريب الموارد البشرية.

وتضم خدمات المنصة كذلك خدمات التسويق والتي تتضمن تطوير العلامات التجارية وتسويق المحتوى والإعلان عبر الهواتف المتحركة وتطوير العروض التقديمية فضلا عن استشارات وإدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو الإعلانية.

كما تضم المنصة خدمات التصميم مثل تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتصميم اللافتات الإعلانية وتصميم بطاقات العمل والقرطاسية والتغليف والتعبئة والنشرات والكتيبات والملصقات والدعوات فضلا عن تصميم الجرافيك والرسوم البيانية التوضيحية والتصميم الداخلي وتصميم الشِّعارات وخدمات الفوتوشوب وتصميم النشرات الإعلانية وتصميم نشرات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم خدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى (العربية والإنجليزية) والمونتاج وخدمات الترجمة القانونية وتطوير الكُتيّبات الإرشادية وكتابة النصوص/السيناريوهات والترجمة.

وتضم حزمة خدمات منصة التوظيف الذاتي كذلك الخدمات الرقمية وتشمل تطوير التطبيقات والألعاب الإلكترونية واستشارات تكنولوجيا المعلومات والشبكات وإدارة المنتجات وتصميم المنتجات وتطوير المواقع الإلكترونية.

وتحتوي الخدمات كذلك على التصوير والمونتاج الذي يشمل الرسوم المتحركة والتحرير الرقمي (الصور ومقاطع الفيديو) والتصوير الفوتوغرافي والفيديو فضلا عن الإنتاج وهندسة المؤثرات الصوتية وتسجيل الصوت.