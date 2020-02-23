الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

الإثنين:

الطقس: فرصة تشكل ضباب على بعض المناطق الساحلية غرباً – صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب على السواحل - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: مغبر وغائم جزئي وحار نسبي نهارا وغائم غرباً ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول غرباً في المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون محملة ومثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم على بعض المناطق – انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب يصبح متوسط الموج ظهراً في بحر عمان.