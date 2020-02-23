16 موظفاً في طرق دبي ينالون شهادات عالمية في الابتكار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن حصول 16 موظفاً من قياداتها على شهادات اعتماد عالمية من المستوى الثالث في الابتكار: Chief Innovation Officer من المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI) ، عقِب الانتهاء من برنامج تدريبي امتد لمدة يومين ، وذلك في إطار جهودها نحو تعزيز برامج الابتكار لدعم أهدافها الاستراتيجية.

قال ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن هذا الإنجاز ينسجم تماماً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار التي تبدأ في 23 فبراير الجاري، وإن البرنامج يُعد جزءاً من الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في نشر ثقافة الابتكار، من خلال خلق بيئة تعزز هذا المفهوم، والتطوير المستمر لمواهب الابتكار من خلال سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل على مدار العام لموظفي الهيئة.

وأضاف: عقدت هيئة الطرق والمواصلات أول تدريب معتمد للفئة الإدارية العليا من الموظفين حول الابتكار من المستوى الثالث من قبل معهد إدارة الابتكار العالمي GIMI ، وتُعنى هذه الدورة المعتمدة بتعزيز فهم أدوات وأساليب إدارة الابتكار التي يحتاجها مدير الابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية والوصول إلى الأفكار والحلول المبتكرة، وإنه خلال الدورة التدريبية تم تشكيل فرق متعددة التخصصات من المشاركين، حيث قامت الفرق بتحليل البيئة الخارجية والقوى الرئيسة التي تؤثر على هيئة الطرق والمواصلات، والبحث عن فرص مستقبلية محتملة للتوسع من خلال إنشاء وتطوير خدمات جديدة، وإن هيئة الطرق والمواصلات تتصف بثقافة لا مثيل لها للابتكار، وبتطوير قدرات الابتكار عبر التأهيل من هذا النوع.