المصدر: دبي - البيان

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهود البروفيسور مجدي يعقوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب، لدوره الإنساني الكبير.

ونشر سموه، عبر «تويتر»، صورة تجمعه مع البروفيسور مجدي يعقوب، ودوّن سموه: «مع البروفيسور مجدي يعقوب، يداً بيد، نصنع أملاً جديداً، أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطاً في خدمة الناس».

وكان سموه قد قلّد، خلال الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، الخميس الماضي، البروفيسور مجدي يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين.

محمد بن راشد: مع البروفيسور مجدي يعقوب يداً بيد نصنع أملاً جديداً