2000 زائر لمعرض الابتكار بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – عائشة الكعبي

اختتمت مساء أمس فعاليات معرض الابتكار في الفجيرة، الذي نظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين» حيث استمرت فعالياته على مدار 4 أيام في ساحة منطقة الرميلة، تخللتها مشاركات متنوعة لمختلف المؤسسات المحلية والاتحادية والوزارية بالإمارة، حيث قدمت كل مؤسسة عدداً من الابتكارات وتم تقديم 12 ورشة عمل تختص بشهر الابتكار.

وشهد اليوم الختامي الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث تجول وتعرف على فعاليات المعرض، واستطاع المعرض أن يستقطب أكثر من 2000 زائر منذ انطلاق فعالياته.

وأكد المهندس محمد الأفخم مدير بلدية الفجيرة أن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة شجعت الجميع على الإبداع وخلق روح الابتكار ما عزز من عملية نشر ثقافة ومفهوم الابتكار وجعله أسلوب عمل وحياة لتحسين جودة الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وقال الأفخم: «فخورون بنجاح فعاليات المعرض وسعدنا بالمشاركات الواسعة والكبيرة من قبل أبنائنا الطلبة الأمر الذي يؤكد وجود جيل من المبتكرين وصناع التغيير في المجتمع». وجمعت منصة ابتكارات طلابية مشاريع متميزة حيث تحدث خليفة الزيودي من ثانوية التكنولوجيا بأنه عمل مع اثنين من زملائه على التركيز على مياه البحر، وقال «صنعنا نموذجاً لغواصة مبتكرة استغرقت منا وقتاً واستطعنا تطويرها لتتحمل ضغطاً واهتزازاً أقل».