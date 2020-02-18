الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائـم جزئيـاً، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة بوجـه عام.. و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 16 إلى 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:09 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 20:33 و المد الثاني عند 07:12 والجزر الاول عند الساعة 13:11 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 31 16 75 25

دبي 30 18 65 25

الشارقة 30 13 60 20

عجمان 31 16 70 25

أم القيوين 29 12 75 25

رأس الخيمة 30 11 70 20

الفجيرة 29 16 70 20

العين 31 17 70 20

ليوا 32 15 70 20

الرويس 30 14 85 25

السلع 30 15 80 20

دلما 25 18 85 45

طنب الكبرى 25 17 80 40

طنب الصغرى 25 17 80 40

أبو موسى 25 17 80 40 .