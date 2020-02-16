الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر صباحاً شمالاً.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 إلى 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:30 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:36 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند 04:36 والجزر الاول عند الساعة 10:56والجزرالثاني عند الساعة 23:24 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 15 85 35

دبي 29 15 85 25

الشارقة 29 13 80 25

عجمان 29 14 80 30

أم القيوين 28 13 85 25

رأس الخيمة 30 12 80 20

الفجيرة 27 17 60 30

العين 31 12 75 20

ليوا 28 13 85 25

الرويس 30 14 80 30

السلع 31 14 80 30

دلما 25 16 90 45

طنب الكبرى 25 15 80 45

طنب الصغرى 25 15 80 45

أبو موسى 26 14 80 40 .