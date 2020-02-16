ألف سيدة أعمال في الإمارات باستثمارات 60 ملياراً 25

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

أشواط كبيرة قطعتها الإمارات في مجال تمكين المرأة على كل المستويات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفياً، وغدت المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرّفاً في العالم العربي والعالم، بما تُقدم من أعمال وما تُحقق من إنجازات، حتى تصدرت الإمارات عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014.

وتؤكد أحدث إحصاءات وزارة الاقتصاد أن المرأة الإماراتية العاملة في الحكومة الاتحادية استطاعت أن تشغل 46 % من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72 % من وظائف الصحة، و69 % في قطاع التعليم، و46 % من الوظائف الإدارية، ونحو 30 % من وظائف السلك الدبلوماسي، و34 % من الوظائف المهنية والتخصصية.

وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي بنهاية 2018، يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويُدِرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي ويصل عددهن إلى نحو 37.5 % من مجموع العاملين فيه.

25 ألف سيدة أعمال في الدولة يدرن استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم