25 ألف سيدة أعمال في الدولة يدرن استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكدت أحدث إحصاءات وزارة الاقتصاد أن المرأة الإماراتية العاملة في الحكومة الاتحادية استطاعت أن تشغل 46 % من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72 % من وظائف الصحة و69 % في قطاع التعليم و46 % من الوظائف الإدارية، ونحو 30 % من وظائف السلك الدبلوماسي، و34 % من الوظائف المهنية والتخصصية.

وتشير الإحصاءات إلى أن المرأة الإماراتية تمكنت من العمل في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، حيث بلغ إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع الخاص الإماراتي عام 2018 أكثر من 500 ألف امرأة مقارنة بـ 9800 امرأة كانت تعمل في العام 1975.

وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي بنهاية 2018، يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم، عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويصل عددهن إلى نحو 37.5% من مجموع العاملين فيه.

تمكين

ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي تبناه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أهم ملامح مسيرة المرأة الإماراتية، وساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها، بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة.

وأسهمت التشريعات التي أصدرتها الإمارات منذ التأسيس حتى اليوم في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة، فقد كان انضمام الإمارات عام 2004 إلى المعاهدة الدولية لمكافحة والقضاء على أشكال التميز كافة ضد المرأة «السيداو» مؤشراً قوياً إلى سعي الإمارات الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة، كما شاركت المرأة الإماراتية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع الدولة، ومنذ الأيام الأولى لقيام الاتحاد انخرطت ابنة الإمارات في سلك الجيش والشرطة لتقف إلى جانب أخيها الرجل عندما يتطلب الواجب الأمني وجود العنصر النسائي.

ويعود النجاح الكبير لمسيرة المرأة في الإمارات إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للدولة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.