حاكم أم القيوين وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي

المصدر: وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ظهر اليوم صلاة الجنازة على جثمان الشيخ محمد بن حميد بن عبدالرحمن الشامسي بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بمدينة أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما .. الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والاثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وقد شيع المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة أم القيوين.