محمد بن راشد: الإمارات دولة محبة وسلام

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،: «أن دولة الإمارات دولة محبة وسلام ومجتمعنا مجتمع عدالة ومساواة وتسامح يعيش فيه الجميع بأمان واستقرار ووئام دون تمييز بين جنسية وأخرى أو بين ثقافة وثقافة». جاء ذلك لدى تسلّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة في قصر الوطن في أبوظبي، أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى الدولة.

وإلى ذلك، وأمام سموّه، أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الصديقة اليمين القانونية. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، السفراء الجدد للدولة على اختيارهم كممثلين لدولتهم وحكومتهم وشعبهم لدى الدول الصديقة.

أمام محمد بن راشد .. 5 سفراء جدد للدولة يؤدون اليمين القانونية

محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة