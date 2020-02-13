محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

المصدر: وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى الدولة.

فقد تسلم سموه - بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - أوراق اعتماد أصحاب السعادة سفراء جمهورية كوبا، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية جورجيا، وجمهورية كومنولث استراليا، وجمهورية قيرغزستان، والجمهورية اليونانية.