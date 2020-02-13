"كلية آل مكتوم" تحتفل غدا باختتام الدورة 29 لبرنامج التعددية الثقافية في دندي

المصدر: دندي- مرفت عبد الحميد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحتفل كلية آل مكتوم للتعليم العالي غدا الجمعة بتخريج الدورة 29 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة (برنامج التدريب الأكاديمي) الذي شاركت فيه 59 طالبة من 13 جامعة وجهة من الإمارات وماليزيا ومصر.

ويحضر حفل التخريج الذي يقام في قاعة ماريوت في وسط مدينة دندي، اللورد بروفوست إيان بورتويك عمدة مدينة دندي وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللورد الدر مستشار الكلية وأبو بكر جابر مدير كلية آل مكتوم ومدراء الجامعات المشاركة.

هذا وقد شاركت الطالبات الخريجات من جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي والجامعة الأمريكية بالشارقة والجامعة البريطانية في دبي وجامعة الشارقة وجامعة زايد وجامعة الفجيرة وكليات التقنية العليا وجامعة الوصل وكلية الشرطة بأبوظبى وشركة إينوك وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية.

ومن ناحيته أشاد الدكتور أبوبكر جابر مدير الكلية ببرنامج الدورة الذي جاء شاملا من ناحية الموضوعات التي تناولها وكفاءة الأساتذة المحاضرين اللذين كانوا على أعلى مستوى في تخصصاتهم.

وأضاف أن الكلية حرصت على أن يكون محتوى برنامج التدريب الأكاديمي للدورة الشتوية على أعلى مستوى من الجودة حيث تم الاستعانة بنخبة من الأكاديميين من كبرى الجامعات المحلية بالمنطقة مشيرا إلى أن الطالبات أثبت أنفسهن كسفيرات لبلادهن ونلن إعجاب كل من شارك في التدريس وإلقاء المحاضرات خلال الدورة، حيث أشادوا بالطالبات وقالوا إن قدرتهن العالية على الاستيعاب وعلى النقاش والحوار فاق التوقعات، ما يؤكد جودة البرنامج الأكاديمي المعترف به من هيئة الاعتماد التعليمي للشهادات الأكاديمية الأسكتلندية.

وأكد الدكتور أبوبكر عزم الكلية الاستمرار على هذا المستوى من الجودة خلال الدورات القادمة.

مضيفا أن الكلية يسرت إقامة الطالبات في الفندق وكل التسهيلات والإمكانيات التي تيسر لهن التحصيل التعليمي والاستفادة من برامج الدورة بأكبر قدر ممكن أخذين بعين الاعتبار توفير البيئة المناسبة والعمل على راحتهن.

وأعرب عن امتنانه لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي كلية آل مكتوم للتعليم العالي لدعم سموه للكلية والبرنامج منوها بأن اقبال الجامعات على المشاركة في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة يعكس نجاح رؤية وتوجيهات سموه لتنفيذ البرنامج.

وسيتوجهن المشاركات بعد حفل التخرج إلى لندن حيث سيقضين الأسبوع الرابع في بريطانيا لاستكمال البرنامج.

من جانبه أشار ميرزا الصايغ إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسير البرنامج وفق المخطط له وحرص سموه على اكتساب الطالبات للقدرات والخبرات القيادية بما يمكنهن كقياديات المستقبل وخدمة بلدهن الإمارات.

وقد ألقى معالي حمزة يوسف، وزير العدل الأسكتلندي أمس الأربعاء محاضرة للطالبات بالكلية حول تجربته الشخصية كعضو برلمان ووزير في الحكومة الأسكتلندية وهو أصغر عضو في الحكومة ومن أصول إسلامية وتقلده عددا من المناصب ما يؤكد على التعددية الثقافية والتسامح الذي يتميز به المجتمع الأسكتلندي.

واستمع لأسئلة الطالبات التي دارت حول البريكست ورغبة أسكتلندا في الانفصال والاستقلال عن المملكة المتحدة والعلاقة الاقتصادية التي ستتولد عقب حدوث ذلك والتحديات التي ستواجهها.