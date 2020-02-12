مواطنون: القيادة تضع رفاهية المواطنين أولوية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد مواطنون أن القيادة الرشيدة تضع تحقيق سعادة ورفاهية المواطنين أولوية، معبرين عن سعادتهم بإنجاز مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية في الفجيرة التي تعزز الاستقرار الأسري.

وقال خميس الكندي، إن مدينة الشيخ محمد بن زايد مكرمة سخية من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن فرحة المواطنين من أهالي الفجيرة بهذا الإنجاز والمكرمة الكبيرة لا توصف.

احتياجات المواطنين

وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس تلمس القيادة الرشيدة احتياجات المواطنين وسعيها لتوفير رغد العيش لهم.

وثمن المواطن سيف سالم مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تعمل على استقرار الأسر المواطنة، وتوفر لها سبل العيش الكريم، موجهاً شكره إلى القيادة الرشيدة على مساعيها لراحة واستقرار أبناء الوطن.

وقال حمد الشامسي إن إنجاز مدينة محمد بن زايد في الفجيرة بهذه المواصفات العالمية، مصدر إسعاد واستقرار لقاطنيها من أبناء الفجيرة، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادة الرشيدة التي وضعت نصب عينيها سعادة المواطنين.

وعبر طاهر الحفيتي عن فخره واعتزازه بوجوده على أرض الإمارات وتحت مظلة قيادتها الرشيدة.

موضحاً أن إنجاز مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة، يمثل العطاء الكبير لرفاهية المواطنين، وأشار إلى أن هذا العطاء المتواصل الذي تجود به القيادة الكريمة لمصلحة أبنائها، يدفع أبناء الوطن المخلصين إلى مضاعفة العمل في سبيل مزيد من الإنجازات والمكاسب الوطنية.

إنجاز مدينة محمد بن زايد بالفجيرة بتكلفة مليار و900 مليون درهم