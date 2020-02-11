تجسيدا لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم إنجاز مدينة محمد بن زايد بالفجيرة بتكلفة مليار و900 مليون درهم، بإجمالي 1100 فيلا سكنية.

وقال رئيس الدولة "حفظه الله": "سنواصل تنفيذ المشاريع التي تضمن جودة الحياة والعيش الكريم للمواطن الذي يعد الثروة الحقيقية للدولة ومحور سياساتها ومستقبلها".

وأضاف سموه: " مؤسساتنا تعمل من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير البنية التحتية وقطاع الإسكان تحديدا".

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أن الدولة وضعت منذ نشأتها إمكانات وموارد كبيرة لبناء منظومة إسكان حديثة ومستدامة لضمان تمتع كل أبناء الوطن بعوائد مسيرة الخير.

كما أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن "مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية" تجسد جهود الدولة للارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين وتحقيق رفاهيتهم وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم".