طقس بارد غداً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة صباحاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وباردا بوجه عام، وغائما شرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً يصبح غائما جزئياً بعد الظهر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: شمالية غربية / 30 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س على البحر.

الخليج العربي: مضطرب الموج - شديد الاضطراب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والمد الثاني عند الساعة 04:19

الجزر الأول عند الساعة 08:58 عند الساعة 21:47

بحر عمان: مضطرب الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:54 المد الثاني عند 00:25

الجزر الاول عند الساعة 17:58 الجزر الثاني عند الساعة 06:46

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 19 16 85 40

دبي 20 16 80 35

الشارقة 20 16 80 40

عجمان 19 17 85 40

أم القيوين 20 17 85 40

رأس الخيمة 20 16 85 45

الفجيرة 24 19 80 50

العين 22 16 75 40

ليوا 19 13 85 30

الرويس 18 16 85 45

السلع 18 16 80 40

دلما 19 16 80 45

طنب الكبرى 20 16 80 55

طنب الصغرى 20 16 80 55

أبو موسى 20 16 80 55