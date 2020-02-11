محمد بن راشد يؤكد عمق العلاقات بين الإمارات وروسيا

المصدر: دبي ـ وام

أكد صاحب السمــــــــــــــو الشيــــــخ محمـــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية القائمة على المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الأمن الروسي الخارجي.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسيرغي ناريشكين الحديث حول عدد من القضايا الأمنية الدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة.

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