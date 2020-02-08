محمد بن زايد يزور عبدالجليل البلوكي

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عبدالجليل عبد الرحمن البلوكي في منزله بأبوظبي.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسّد خصوصية وعمق العلاقة التي تجمع القيادة وشعبها، مشيرين إلى اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الوثيق الذي يتحلى به مجتمع الإمارات.

والذي يشكل قيماً أصيلة وإرثاً يتناقل عن الآباء والأجداد ويحرص الأبناء على الحفاظ على استدامته بين الأجيال.

ورحب البلوكي وأفراد أسرته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، معربين عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لاهتمامه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن.

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