محمد بن زايد يزور عبد الجليل البلوكي

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي في منزله في أبوظبي.

وتبادل سموه مع البلوكي والحضور الأحاديث الودية، التي تجسد خصوصية وعمق العلاقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات وشعبها، مشيرين إلى اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الوثيق الذي يتحلى به مجتمع الإمارات، والذي يشكل قيما أصيلة وإرثا يتناقل عن الآباء والأجداد، ويحرص الأبناء على الحفاظ على استدامته بين الأجيال.

ورحب البلوكي وأفراد أسرته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لاهتمامه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن حرصا من سموه على ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات من خلال زياراته مجالسهم وتلبية دعواتهم ولقاءاته المباشرة معهم.

وتوجه الجميع إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم تآلف شعبنا وقوة ترابط مجتمعنا في ظل قيادتنا الحكيمة..داعين الله عز وجل أن يجزي القادة المؤسسين والرعيل الأول من أبناء الوطن الذين وضعوا أولى لبنات البناء والتنمية في بلادنا خير الجزاء على ما قدموه لوطنهم وشعبهم.