حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن نقل اختصاصات دائرة الطيران المدني

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم مرسوما أميريا بشأن نقل اختصاصات دائرة الطيران المدني في عجمان وإلغائها .

ونص المرسوم الأميري - رقم / 2 / لسنة 2020 - على أن تلغى دائرة الطيران المدني في عجمان المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2008 وتنقل جميع اختصاصاتها إلى هيئة النقل في عجمان وتؤول إليها جميع حقوق وأصول دائرة الطيران المدني وتحل محلها فيما عليها من التزامات وينقل موظفو دائرة الطيران المدني إلى هيئة النقل في عجمان مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة.

يلغى المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2008 بشأن دائرة الطيران المدني في عجمان وجميع القرارات الصادرة بموجبه كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.