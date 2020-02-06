حلول سبّاقة لتحديات مستقبلية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام - معهد دبي القضائي، أن دبي تمكنت من اكتساب سمعة عالمية بفضل إنجازات تحققت في شتى الميادين، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة ماضية في خططها التي تمثل حلولاً استباقية لتحديات قد تظهر في المستقبل، لنظل في صدارة قاطرة التميز والابتكار.

وقال السميطي: إلى جانب نهضتها الشاملة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فقد برزت كبيئة اجتماعية ينعم جميع أهلها من المواطنين والمقيمين من كل الجنسيات بالأمن والأمان ورغد العيش، وانعكس ذلك على تصنيفها كأسعد مدينة عربية، وواحدة من أسعد مدن العالم، وأفضلها تنظيماً ونظافة، كل هذا بفضل تشريعاتها المنصفة للجميع.

وأضاف: «حتى نحافظ على هذه المكانة، لا تتوانى قيادتنا عن اتخاذ القرارات وسنّ القوانين والنظم التي تضمن لدبي جاذبيتها، ليس فقط كوجهة رائدة للأعمال، وإنما كمكان حضري متطور، يوفر فرص التطور للطامحين، ويحقق لهم الأنماط المعيشية التي يتطلعون إليها. ويستشف من القرار الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في اجتماع المجلس اليوم، إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي».

حمدان بن محمد يصدر قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي