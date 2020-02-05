حمدان بن محمد يصدر قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس اليوم، واعتمد سموه خلال الاجتماع قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي.

وجاء في تغريدة لسموه على تويتر: "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدت خلال اجتماع المجلس التنفيذي قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين. دور الحكومة الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم.. ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية في المجتمع".

كما اعتمد سموه خلال الاجتماع استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث في دبي والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية.