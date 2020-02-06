تعز يز تنافسية دبي الصحية دولياً

المصدر: (دبي ـ البيان)

قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث في دبي والبرامج المقترحة لتطويره، من شأنه تعزيز قدرات دبي التنافسية على الساحة الصحية الدولية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي ضوء ما يريده سموه أن يتحقق في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، لهذه الاستراتيجية الشاملة، يمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية في خطط وبرامج وأساليب الممارسات الطبية المهنية، كما يعد دعماً قوياً ومباشراً لأحد أهم المجالات العلمية في العالم، وهو مجال الأبحاث الطبية المتخصصة، ولاسيما أن الاستراتيجية تراعي مبادئ ومفاهيم الحوكمة، وتفتح آفاقاً واسعة للتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية، إلى جانب تحقيق جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة، والأبحاث الطبية.

وأضاف أن استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث، تواكب المستجدات العالمية والمتطلبات المستقبلية، التي من شأنها زيادة كفاءة الكوادر الطبية والطبية المساندة، وتكفل في الوقت نفسه تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير.

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