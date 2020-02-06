فعاليات اقتصادية: تدعم جاذبية العيش وتسهّل ممارسة الأعمال

المصدر: دبي - القسم الاقتصادي

أكدت فعاليات اقتصادية أن قرار إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يساهم في تعزيز جاذبية العيش وتسهل ممارسة الأعمال، وأن القرارات تصب في الارتقاء بالإمارة إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة في العالم.

وثمّن أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، قرار إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال المطروشي: تتوالى وتتواصل القرارات الحكيمة لدبي في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

مزيد من التسهيلات

وأكد رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا، أن القرار يمثل تجسيداً واضحاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الوصول بتنافسية دبي إلى مستويات غير مسبوقة من خلال طرق كل الأبواب والوسائل التي تحقق ذلك الهدف ومن أبرزها وفي مقدمتها كل ما من شأنه خفض كلفة المعيشة وزيادة تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

توقيت مثالي

من جانبه، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن القرار يعد امتداداً للحرص الدائم والمتجدد من قبل القيادة الرشيدة على تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين، حيث جاء في توقيت مثالي لتلبية متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال، مضيفاً أن الأثر الإيجابي لإلغاء تلك الرسوم سيتضح في وقت قريب.

تشجيع الاستثمارات

وقال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال» إن هذه الخطوة الهامة تسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي لاسيما في ظل وجود العديد من اللاعبين الدوليين الذين يبحثون عن فرص لتوسيع نطاق حضورهم الجغرافي في الإمارات قبيل انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020» لا سيما في عدة قطاعات من بينها الأغذية والتصنيع.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي