وزير الداخلية يكرّم فريق «صيد الثعالب»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء عبد الله المري، قائد عام شرطة دبي، الفريق الأمني التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، تقديراً لدورهم وعملهم الدؤوب، وصولاً لحل قضية هامة أطلق عليها اسم «صيد الثعالب»، وإلقاء القبض على العصابة التي تخصصت بالاحتيال الإلكتروني.

ومنح سموه معالي قائد عام شرطة دبي والفريق الأمني ميدالية الحس الأمني تقديراً لهم على سرعة الإنجاز، وتوصلهم إلى الخيوط الجنائية التي أسهمت في القبض على العصابة وتسليمهم للعدالة. حضر التكريم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي كشفت عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من 9 أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها «صيد الثعالب»، حيث تخصصت العصابة بالنصب والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم.

وقدم معالي اللواء عبد الله المري الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على تكريمه ودعم سموه المتواصل للفرق الشرطية ومجهوداتها في حفظ الأمن والأمان، مؤكداً الحرص على تعزيز هذه الجهود ومواصلة النجاحات والإبقاء على مسيرة التميز. أوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: «أن معلومة وردت إلى منصة «ecrime» في الإدارة العامة للتحريات عن وجود عصابة تقوم بالاحتيال على الأشخاص عبر الإنترنت، مضيفا: «أنه بتحليل البيانات تبين قيام هؤلاء بالاستيلاء على ما يقارب 32 مليون درهم وحيازتهم على 1226 بطاقة ائتمانية بمبالغ تقارب 64 مليون درهم.

جاهزية

أعرب اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي عن تقديره لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على هذا التكريم الذي يعد حافزاً لجميع المنتسبين في تقديم المزيد من الجهد والعطاء لحفظ أمن الإمارات والقاطنين على ترابها الغالي، مؤكداً أن كوادر شرطة دبي على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية جريمة مهما بلغت درجة تعقيداتها.

أعرب اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي عن تقديره لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على هذا التكريم الذي يعد حافزاً لجميع المنتسبين في تقديم المزيد من الجهد والعطاء لحفظ أمن الإمارات والقاطنين على ترابها الغالي، مؤكداً أن كوادر شرطة دبي على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية جريمة مهما بلغت درجة تعقيداتها.

شرطة دبي تصطاد ثعالب الاحتيال الإلكتروني العالمي