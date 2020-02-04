شرطة دبي تصطاد ثعالب الاحتيال الإلكتروني العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، قبضت شرطة دبي على عصابة من ٩ أفراد، في عملية أطلق عليها «صيد الثعالب»، تخصصت بالنصب والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة، إذ عمدت إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.

وأفشلت شرطة دبي بذلك عملية استيلائهم على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية سرقوا أرقامها السرية مسبقاً، كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم، عبر 800 ألف بريد إلكتروني.

شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية "صيد الثعالب"