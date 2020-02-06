«أبوظبي للتنمية» يموّل مشاريع بـ241 مليوناً بالسنغال

المصدر: أبوظبي - وام

يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات وطيدة مع الحكومة السنغالية، والتي بدأت منذ عام 1978، حيث أسهم الصندوق بدعم الخطط والبرامج التنموية التي تبنتها الحكومة السنغالية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بمناسبة الزيارة الرسمية لماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، للدولة حالياً: إن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية ومساعدة حكومات تلك الدول على تحسين مستوى معيشة شعوبها وتوفير الاحتياجات التنموية الأساسية لها.

وأشار إلى أن السنغال تعد واحدة من الدول الأفريقية التي يسعى الصندوق إلى تعزيز نشاطه فيها، وتحقيق أهدافها التنموية ودعم برامجها الاقتصادية، لافتاً إلى أن الصندوق قدم تمويلات تنموية ميسرة بلغت نحو 241 مليون درهم لتمويل مشاريع نوعية في القطاعات الأساسية، حققت نتائج إيجابية وأسهمت بشكل ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث شملت المشاريع التي موّلها الصندوق في السنغال قطاعات متنوعة كالزراعة والنقل والطاقة المتجددة.

وأضاف أن القارة الأفريقية تستأثر باهتمام الصندوق منذ أربعة عقود، حيث أسهم الصندوق بتمويل مشاريع تنموية واستثمارية في 40 دولة أفريفية، مؤكداً أن قيمة تمويلات واستثمارات الصندوق في القارة الأفريقية وصلت إلى نحو 24.6 مليار درهم.

وأوضح «أن الصندوق يبدي استعداداً لدراسة تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية لدى الحكومة السنغالية».

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