محمد بن راشد يستقبل الرئيس السنغالي والوفد المرافق

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الزائر والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف متمنيا له زيارة ناجحة الى دولة الإمارات تثمر نتائج طيبة وايجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتجاذب سموه والرئيس سال أطراف الحديث حول سبل توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين خاصة في البنية التحتية والمشاريع السياحية التي سيكون لها أثر بالغ في تقريب المسافات بين شعبي البلدين.

وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله في ان يتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دولة الإمارات في قطاعات عدة ..مشيدا في هذا السياق بدور موانئ دبي العالمية التي تسهم الى حد كبير في تطوير وتشغيل موانئ السنغال الواقعة على شواطئ الأطلسي ..منوها فخامته بنموذج التنمية الحضارية والمستدامة التي تنفذها دولة الإمارات على غير صعيد وفي شتى القطاعات حتى باتت مثالا يحتذى للتنمية وتحقيق الاستدامة التي تسعد شعبها بكافة فئاته ومناطقه.

وأكد فخامة الرئيس أن الاستثمار الإماراتي في السنغال سيحقق نتائج مثمرة خاصة أن بلاده تشكل حلقة وصل وجسر عبور الى دول أميركا اللاتينية منها البرازيل ما يخلق فرصا سانحة ومحتمله لشراكات استثمارية مع هذه الدول.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.