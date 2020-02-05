"زايد للعلوم الصحية" يستعرض ابتكارات 200 باحث في علوم الجينوم الوراثي

المصدر: العين – داوود محمد

أكد الباحثون المشاركون في مؤتمر مركز زايد للعلوم الصحية، الذي يعقد بمناسبة شهر الابتكار، بمشاركة 200 باحث ، أن مجال علم الجينوم الطبي تطور بسرعة مذهلة ،و ذلك نتيجة التطور المذهل في تكنولوجيا الحديثة ،المعروف باسم الجينوم،، التي ساعدت في فك تسلسل الآلاف من الجينومات البشرية، وساعدت في فتح أفاق واسعه لتحليل مفصل و دقيق للمعلومات الوراثية للمرضى و توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، وكذلك تشخيص الأمراض الوراثية النادرة وتحديد التغيرات في الحمض النووي للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية نادرة, و توفير خطة و استشارات وعلاجية للمريض. ولأن أكثر الأمراض الوراثية النادرة تبدأ في مرحلة مبكرة خلال مرحلة الطفولة، وبالتالي فإن الوقاية المبكرة باستخدام تقنيات الجيل الجديد للجينوم تضمن حياة أفضل للمريض وعائلته.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لمركز زايد للعلوم الصحية للطب الجينومي، الذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، متزامناً مع فعاليات شهر الامارات للابتكار بحضور 200 من الخبراء والباحثين والأطباء وطلبة الجامعات، من المهتمين بعلوم الطب الجيني والجينات الصيدلية، من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وجامعة رأس الخيمة للعلوم الصحية، وجامعة الخليج الطبية بعجمان، وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة والطلبة.

وأكد الدكتور عبد الرحيم نمار، مدير المركز بأن المؤتمر يهدف إلى تعريف الحضور بعلم الطب الجينومي وتطبيقاته في العلاج الجيني من ناحية التركيب الدوائي الجيني، وقدم عرضاً تعريفيا شاملا حول تطبيقات الطب الجيني لمعالجة أنواع مختلفة من أمراض السرطان، وكذلك تطبيقات الطب الجينومي في مجال العلاج النفسي بدولة الإمارات، بالإضافة إلى التعرف على أحدث فحوصات الجينوم باستخدام أحدث التكنولوجيا في عالم الجينات وتقنيات الجيل الجديد للجينوم.

وعرضت خلال المؤتمر أبحاث منها، التطورات الجديدة في مجال علاج السرطان ، استخدام الجيل القادم في التعرف على الأعراض التشخيصية للأمراض المعقدة المزمنة، والعلاج الجيني في دولة الإمارات واضطرابات الجين المفرد، توضيح آليات المرض للكشف عن أهداف علاجية جديدة إطار اعتماد علم الصيدلة الجيني من قبل الصيادلة في دولة الإمارات ،كما قدمت أوراق بحثية حول ممارسة علم الصيدلة الجيني وتحليله وفق منظومة الـ SWOT ، وعلم الأدوية الوراثي للجميع ،وأحدث التطورات في مجال علم الأدوية وعلم الجينوم بهدف المساعدة في تنفيذها في العيادة وكذلك نظام التعليم العالي ، والباحثين وطلاب الدراسات العليا والطب.