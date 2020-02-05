مبادرات تعزز التأثير الإيجابي للمرأة ضمن 4 محاور

المصدر: دبي - البيان

استعرضت لمياء خان المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 خلال المؤتمر الصحفي قائمة الشركاء في المنتدى، قائلةً إنها تضم كلاً من «مبادرة تمويل رائدات الأعمال We- Fi»، كشريك استراتيجي عالمي، حيث ستعقد قمتها الإقليمية للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش المنتدى، بهدف تكثيف الجهود الداعمة لرائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، بمشاركة نحو 20 رائدة أعمال بالمنطقة، كما يحظى المنتدى بتعاون صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارهما شريكي المعرفة العالميين، وهيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريك الاستدامة الاستراتيجي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي بصفتها الشريك الثقافي للحدث، بالإضافة للعديد من الشركاء الآخرين.

جلسات رئيسية

ومن خلال المحاور الـ 4 الرئيسية للمنتدى: «الحكومة» و«الاقتصاد» و«المجتمع» و«المستقبل»، سيتم مناقشة العديد من الموضوعات ضمن جلسات حوارية، حيث ستعقد جلسة بعنوان «التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة»، تتحدث فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وبيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وضمن الجلسات الرئيسية للمنتدى، تعقد جلسة بعنوان «المرأة في المناصب القيادية في الحكومات» تتحدث فيها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، ولانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وميموزا كوساري ليلا، أول رئيسة بلدية منتخبة لأكبر مدينة في جمهورية كوسوفو.

وفي جلسة رئيسية أخرى تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة: تغيُر في نمط سوق العمل»، يتم التطرق للتحولات التي تشهدها الاقتصادات وظروف العمل نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية المتسارعة، وكيفية استشراف المستقبل، ويتحدث فيها خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وكيتلين كرافت بوخمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة Women@TheTable (W@TT) – بسويسرا، إيما مورتينو تروسويل، مدير العمليات والمؤسس المشارك لـ«أوكسفورد انسايتس» بالمملكة المتحدة.

ويناقش المنتدى في إحدى جلساته الرئيسية بعنوان «دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وتتحدث في هذه الجلسة زهرة خان، مستشارة السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتالين كورانشليان، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

وقالت لمياء خان إن المنتدى سيشهد هذا العام إطلاق جلسات تحت عنوان «صناع التأثير»، وضمن هذه الجلسات سوف تشارك الكابتن طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الحضور قصة اختيارها لمهنة الطيران، كما تشارك كارلا هاريس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبير مستشاري العملاء في مورجان ستانلي، الحضور في تقديم نصائح تحفيزية وأساليب عمل مثمرة تستند إلى خبرة طويلة تزيد على 30 عاماً في كيفية تطوير الحياة المهنية.

رعاية

تقام فعاليات المنتدى برعاية «سكوير باتون بوجز» العالمية للمحاماة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للإعلام، و«ذا ناشونال» ومحطتي سي إن بي سي إنترناشونال وسكاي نيوز عربية، أما شركاء الإعلام فهم غلف نيوز، الاتحاد، الرؤية، دار الخليج، نادي دبي للصحافة، بالإضافة إلى «أي آر إن» ، وهيلز أدفرتايزينغ بوصفها الشريك الإعلاني.

مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن برنامج فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020