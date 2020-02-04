مؤسسة دبي للمرأة تعلن عن برنامج فعاليات منتدى المرأة العالمي دبي 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن استضافة دبي لمنتدى المرأة العالمي للمرة الثانية يؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للحوار وتبادل المعرفة والخبرات ويبرز التزام الدولة وجهودها الحثيثة في مجال دعم المرأة وتعزيز مساهماتها في شتى المجالات.

وقالت سموها إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أثمر إنجازات نوعية في كافة القطاعات، جعل الإمارات مؤثراً عالمياً في ملف المرأة، مشيرةً سموها إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

وأكدت سموها حرص كافة مؤسسات الدولة على تكثيف جهودها لتكون الإمارات الأولى عالمياً في ملف المرأة، وأن الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف عبر العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية من حيث التمثيل البرلماني للمرأة بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور كبير في دعم المرأة في كافة المجالات ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مؤسسة دبي للمرأة اليوم (الثلاثاء 4 فبراير 2020) عن برنامج فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي تنظمه تحت شعار "قوة التأثير" يومي 16 و17 فبراير الجاري بمدينة جميرا، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتم الإعلان عن برنامج المنتدى وقائمة المتحدثين والشركاء خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة دبي للمرأة في المقر الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحدثت فيه سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، ولمياء عبدالعزيز خان، المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي دبي، بحضور سعادة شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

قوة التأثي

وتحدثت منى المري عن مدلول شعار المنتدى "قوة التأثير"، حيث أكدت أن التأثير الإيجابي يُسهم في تحسين الحياة ويُلهم الشعوب والأمم، مستشهدة سعادتها في ذلك بالتجربة الإماراتية وقالت: "إذا نظرنا إلى دولة الإمارات نجد أن تأثير قيادتنا الرشيدة ورؤيتها على مدار الخمسين عاماً الماضية جعل من اسم دولة الإمارات مرادفاً للإنجازات غير المسبوقة ونموذجاً عالمياً ملهماً للنجاح في كيفية تحويل التحديات إلى فرص"، مضيفةً أن هذه الرؤية سيمتد تأثيرها ليجعل من الخمسين عاماً القادمة أكثر ريادةً وتميزاَ.

وأكدت أن تنظيم المنتدى بهذا المستوى العالمي يترجم حرص سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم المرأة في مختلف المجالات من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تصقل إمكاناتها وتعزز ريادتها، كما يعكس اهتمام سموها بتعزيز الشراكات العالمية والإقليمية لمؤسسة دبي للمرأة، بما يسهم في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 – 2021، مشيرةً إلى أن هذا المنتدى هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، حيث يستقطب اكثر من 3000 شخصية من نحو 87 دولة، وتعقد خلاله أكثر من 60 جلسة نقاشية يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤولاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية والمتحدثين الملهمين في مجالات عديدة.

وأضافت المري أن المنتدى يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالأخص الهدف الخامس المعني بـ"تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" والهدف الـ17 المعني بـ "تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وقالت إن الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية والمعرفية بالمنتدى تناقش السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة ضمن أربعة محاور رئيسية هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، وتتناول هذه الجلسات العديد من الموضوعات منها: استراتيجيات التوازن بين الجنسين، والحلول الملائمة للتغلب على التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تمثيلها في الحكومات، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

رؤية محمد بن راشد

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة": "نفخر بدعمنا للدورة الثانية للمنتدى كشريك ثقافي، في إطار مساعينا الرامية إلى إقامة جسور الحوار البنّاء بين شتّى الحضارات والثقافات، لاسيما وأنه يتيح لنا فرصة ثمينة للاطلاع على أهم التجارب العالمية الناجحة، والتفاعل مع نخبة من القادة والخبراء العالميين لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية ودعم قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجتمعات". وتأتي سعادة هالة بدري: "تأتي هذه الشراكة إيمانًا منا بأهمية هذا الحدث العالمي ونطاق تأثيره الواسع، للاستفادة منه كمنصة عالمية مثالية لإبراز مكانة دبي، بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزًا ثقافيًا عالميًا، إلى جانب كونها أحد المراكز الاقتصادية المهمة".

المرأة والاستدامة

وقالت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة الاستراتيجي لمنتدى المرأة العالمي دبي 2020، ونتقدم بالشكر لمؤسسة دبي للمرأة تحت رئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا المنتدى، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة المجتمعية واستراتيجيتها للاهتمام بالمرأة باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية، حيث ينسجم برنامج المنتدى ومحاوره مع جهود الهيئة في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات التنموية لاسيما الطاقة ومجالات الإبداع والابتكار. كما يعد المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومشاركة تجربة الهيئة في مجال تمكين المرأة في قطاع الطاقة الذي لم يعتد مقتصراً على الرجال".

وأضافت أن إجمالي الموظفات في هيئة كهرباء ومياه دبي بلغ حتى نهاية العام الماضي، 1933 موظفة يعملن بكفاءة واقتدار في بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية. ويشمل هذا العدد 646 في القطاع الهندسي والفني؛ وتبلغ نسبة الموظفات المواطنات في الهيئة 80% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، وترتفع هذه النسبة إلى 87% في القطاع الهندسي. كما تشارك موظفات الهيئة في العديد من الأعمال التطوعية داخل وخارج الدولة، حيث بلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 13,300 ساعة في 40 مبادرة إنسانية ومجتمعية، وتشارك الموظفات بكفاءة وفعالية في برامج الترشيد وبرامج التوعية المجتمعية، لا سيما تلك التي تستهدف المرأة.

وأشارت المهيري إلى أن الهيئة ستستعرض من خلال منصتها في منتدى المرأة العالمي دبي 2020 أبرز مبادراتها وبرامجها في مجال الابتكار والإبداع والطاقة النظيفة والمتجددة، وأفضل الممارسات والتجارب في تمكين المرأة.

الشركاء

بدورها، استعرضت لمياء خان المدير التنفيذي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 خلال المؤتمر الصحفي قائمة الشركاء في المنتدى، قائلةً إنها تضم كلاً من "مبادرة تمويل رائدات الأعمال ( (We- Fi، كشريك استراتيجي عالمي، حيث ستعقد قمتها الإقليمية للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش المنتدى، بهدف تكثيف الجهود الداعمة لرائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، بمشاركة نحو 20 رائدة أعمال بالمنطقة، كما يحظى المنتدى بتعاون صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارهما شريكا المعرفة العالميين، وهيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريك الاستدامة الاستراتيجي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي بصفتها الشريك الثقافي للحدث، بالإضافة للعديد من الشركاء الآخرين.

المتحدثون

وقالت لمياء خان إن المنتدى يشهد في دورته الجديدة مشاركة نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً، من بينهم مسؤولي عدد من المنظمات الدولية الداعمة لدور المرأة، كمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء وقادة الفكر والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة السياسات وبناء الشراكات التي من شأنها تعزيز التأثير الإيجابي للمرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع، ومن بين المتحدثين الرئيسيين ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، حيث سيشاركا في الافتتاح الرسمي للمنتدى، كما ستستعرض سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي آليات تحقيق رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي وعالمي طموح للإبداع والابتكار عن طريق الثقافة والفنون، وستشارك سموها الحضور رؤيتها القيادية لمسار دبي الثقافي حاضراً ومستقبلاً.

جلسات رئيسية

ومن خلال المحاور الأربعة الرئيسية للمنتدى "الحكومة" و"الاقتصاد" و"المجتمع" و"المستقبل"، سيتم مناقشة العديد من الموضوعات ضمن جلسات حوارية، حيث ستعقد جلسة بعنوان "التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة"، تتحدث فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وبيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وضمن الجلسات الرئيسية للمنتدى، تعقد جلسة بعنوان "المرأة في المناصب القيادية في الحكومات" تتحدث فيها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومعالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وسعادة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وميموزا كوساري ليلا، أول رئيسة بلدية منتخبة لأكبر مدينة في جمهورية كوسوفو.

وفي جلسة رئيسية أخرى تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة: تغيُر في نمط سوق العمل"، يتم التطرق للتحولات التي تشهدها الاقتصادات وظروف العمل نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية المتسارعة، وكيفية استشراف المستقبل، ويتحدث فيها سعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وكيتلين كرافت بوخمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة Women@TheTable (W@TT) – بسويسرا، إيما مورتينو تروسويل، مدير العمليات والمؤسس المشارك لـ"أوكسفورد انسايتس" بالمملكة المتحدة.

ويناقش المنتدى في إحدى جلساته الرئيسية بعنوان "دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتتحدث في هذه الجلسة زهرة خان، مستشارة السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتالين كورانشليان، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

صناع التأثير

وقالت لمياء خان إن المنتدى سيشهد هذا العام إطلاق جلسات تحت عنوان "صناع التأثير"، توفر منصة لتسليط الضوء على شخصيات نسائية ملهمة لمشاركة الحضور تجارب تغلبن فيها على التحديات وصنعن فارقاً في حياة الآخرين، وكان لهن بصمة خاصة في تحقيق نجاحات استثنائية، ما يجعل من هذه الجلسات مصدر إلهام للجميع.

وضمن هذه الجلسات سوف تشارك الكابتن طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الحضور قصة اختيارها لمهنة الطيران، وتستعرض تجربتها الناجحة في هذا الميدان على الرغم من الصورة النمطية السائدة وغيرها من التحديات، كما تشارك كارلا هاريس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبير مستشاري العملاء في مورجان ستانلي، الحضور في تقديم نصائح تحفيزية وأساليب عمل مثمرة تستند إلى خبرة طويلة تزيد على 30 عاماً في كيفية تطوير الحياة المهنية.

وسيتعرف المشاركون في جلسة أخرى على طاقة وقدرات رائدات الأعمال، ضمن مبادرة تمويل رائدات الأعمال، مع التركيز على تأثير رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستعرض كل من دينا الشنوفي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ‘Flat6Labs’من مصر، ودانييل هنكل القيادية في مبادرة تمويل رائدات الأعمال بكندا قصصيهما المُحفّزة ورحلتيهما الشخصية وتأثير أعمالهما على مجتمعاتهما. ومن المشاركات في جلسات "صناع التأثير" أيضاً كل من الدكتورة رنا الدجاني، مؤسِسة برنامج "نحن نحب القراءة" بالأردن، والنقيب متقاعد بريندا بيركمان، وهي سيدة إطفاء رائدة بمكافحة النيران بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام فعاليات المنتدى في دورته عام 2020 برعاية كل من "سكوير باتون بوجز" العالمية للمحاماة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومواصلات الإمارات، هيئة الطرق والمواصلات بصفتهم الشركاء الداعمون للمنتدى، مؤسسة دبي للإعلام كشريك للإعلام الاستراتيجي، "ذا ناشونال "بوصفها شريك التدوين الصوتي، محطتي سي إن بي سي إنترناشونال وسكاي نيوز عربية كشركاء الإعلام العالميون، أما شركاء الإعلام فهم غلف نيوز، الاتحاد، الرؤية، دار الخليج، نادي دبي للصحافة، بالإضافة إلى "أي آر إن" بصفتها الشريك الإذاعي، وهيلز أدفرتايزينغ بوصفها الشريك الإعلاني.