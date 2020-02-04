توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف -متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 00:21.

الجزر الأول عند الساعة 17:12 عند الساعة 03:08

بحر عمان: خفيف -متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:05 المد الثاني عند 06:22

الجزر الاول عند الساعة 12:51 الجزر الثاني عند الساعة 01:18

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 17 85 40

دبي 24 16 75 40

الشارقة 24 13 85 35

عجمان 24 15 80 40

أم القيوين 23 11 90 40

رأس الخيمة 22 14 90 40

الفجيرة 24 17 70 25

العين 23 11 90 35

ليوا 24 11 85 30

الرويس 22 13 90 45

السلع 22 14 90 35

دلما 20 15 70 40

طنب الكبرى 21 17 75 45

طنب الصغرى 21 17 75 45

أبو موسى 21 17 75 45