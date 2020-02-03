الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر صباحاً .. شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س صباحاً على البحر.

الخليج العربي: مضطرب الموج - يصبح متوسط الموج ظهراً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والمد الثاني عند الساعة 22:39ز

الجزر الأول عند الساعة 15:46 عند الساعة 01:07

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:19 المد الثاني عند 04:56

الجزر الاول عند الساعة 12:02 الجزر الثاني عند الساعة 00:06

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 22 13 85 35

دبي 23 12 75 25

الشارقة 23 11 85 20

عجمان 23 14 85 35

أم القيوين 22 11 90 35

رأس الخيمة 22 10 90 30

الفجيرة 24 16 80 25

العين 22 13 80 25

ليوا 22 11 85 20

الرويس 20 11 85 20

السلع 20 12 85 25

دلما 20 15 75 30

طنب الكبرى 21 16 80 35

طنب الصغرى 21 16 80 35

أبو موسى 21 16 80 35