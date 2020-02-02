الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : شمالية غربية / 20 - 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س أحيانا خاصة على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:01 والمد الثاني عند الساعة 08:00 والجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:08 .

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:18 و المد الثاني عند 03:28 و الجزر الأول عند الساعة 11:05 و الجزر الثاني عند الساعة 22:12 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 13 85 30

دبي 23 14 75 35

الشارقة 23 11 80 35

عجمان 24 13 85 45

أم القيوين 23 11 90 35

رأس الخيمة 22 12 90 30

الفجيرة 24 16 75 35

العين 26 12 90 20

ليوا 26 10 85 20

الرويس 23 11 85 20

السلع 21 11 90 35

دلما 21 15 80 25

طنب الكبرى 21 16 85 45

طنب الصغرى 21 16 85 45

أبو موسى 21 16 85 45 .