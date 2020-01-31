الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً نهاراً، يصبح غائماً خاصة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وجنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج والمد الأول سيحدث عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 06:20 بينما الجزر الأول عند الساعة 11:30 والثاني عند الساعة 23:12.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:54 والمد الثاني عند 02:01 اما الجزر الاول فعند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 13 90 40

دبي 23 14 85 35

الشارقة 23 12 85 30

عجمان 24 13 85 45

أم القيوين 23 12 90 40

رأس الخيمة 23 11 90 40

الفجيرة 24 16 80 35

العين 24 11 80 20

ليوا 24 10 85 25

الرويس 23 11 90 35

السلع 22 13 90 40

دلما 22 15 80 45

طنب الكبرى 21 17 85 50

طنب الصغرى 21 17 85 50

أبو موسى 21 17 85