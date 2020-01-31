يد الخير الإماراتية تخفف المعاناة البشرية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في تعزيز رسالتها الإنسانية العالمية وتحمل مسؤوليتها في صون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة البشرية.

وقال سموه: «إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة في العديد من الدول».

وأضاف سموه: «أن الدولة اختطت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وحققت نقلة نوعية في تحسين مجالات العون الإغاثي».

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