الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية ويتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الليل وصباح السبت، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. شمالية غربية -شماليـة شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:12 والمد الثاني عند الساعة 01:32.

الجزر الأول عند الساعة 10:13 عند الساعة 22:04.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:45 المد الثاني عند 01:32.

الجزر الاول عند الساعة 07:57 الجزر الثاني عند الساعة 19:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 16 85 45

دبي 22 16 80 35

الشارقة 23 13 85 30

عجمان 23 16 85 45

أم القيوين 22 12 90 40

رأس الخيمة 22 14 85 40

الفجيرة 24 15 80 35

العين 23 12 85 30

ليوا 24 12 90 40

الرويس 23 11 85 55

السلع 22 13 90 55

دلما 21 15 80 50

طنب الكبرى 21 17 85 55

طنب الصغرى 21 17 85 55

أبو موسى 21 17 85 55