الإمارات تدخل غينيس بأطول تصافح

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ترسيخاً لقيم التسامح عالمياً، وضمن المبادرات المتواصلة للإمارات لنشر هذه القيمة، حققت دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً من خلال أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم ضمن موسوعة غينيس العالمية، وذلك ضمن المبادرة التي أقيمت برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار «عالم واحد رسالة واحدة». وأطلق المبادرة مجلس شباب شرطة أبوظبي بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ: