الإمارات تدخل «غينيس» بأطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات تسير على هدي الرؤية الحكيمة، للمغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل السلام والتسامح.

وأشار إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تمثل القدوة والنموذج في التسامح والتعايش، والأخوة الإنسانية.

جاء ذلك خلال حضور معاليه فعالية بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، أطلقها مجلس شباب شرطة أبوظبي، تحت شعار «أطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم»، والتي حققت بها دولة الإمارات رقماً قياسيا جديداً، ضمن موسوعة غينيس العالمية.

الحضور

وشهد إطلاق المبادرة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وعلي راشد النعيمي مدير عام مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ونورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة بالمؤسسة، وعدد من القيادات الشرطية.

وأوضح - في كلمة ألقاها خلال الفعالية - أن الاحتفال بمرور عام على إصدار وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، يعبر عن بالغ اعتزازنا، بما تتضمنه هذه الوثيقة التاريخية من مبادئ إنسانية نبيلة، تحث على المحبة والتعارف والحوار، والعمل المشترك، في سبيل تحقيق الخير للإنسان في كل مكان.

وأثنى على رعاية «أم الإمارات» الكريمة للمبادرة، لافتاً إلى أن سموها تمثل القدوة والنموذج في التسامح والتعايش، والأخوة الإنسانية. وقال: نعاهد سموها، على أن نكون جميعاً، بإذن الله، على قدر توقعاتها منا في الانفتاح على الآخرين، والحوار الصادق معهم، والسعي الجاد لنشر السلام والرخاء، والأخوة الإنسانية، في ربوع العالم كله.

وأضاف: إننا نعبر عن اعتزازنا بأن دولة الإمارات تسير على هدي الرؤية الحكيمة، للمغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الذي كان، رجل السلام والتسامح، ورجل التعارف والتواصل، والعمل المشترك مع الجميع.

حرص

وأشاد بحرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إصدار وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، وفي رعايته الكريمة للزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس، وللإمام الأكبر، فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وإصدارهم معاً لهذه الوثيقة الإنسانية المرموقة، التي تمثل رسالة محبةٍ وسلام للعالم كله، وتعكس عن حق، حرص دولة الإمارات على أن يكون التعاون والعمل المشترك بين الجميع، وسيلة أساسية لنشر السعادة والرخاء، في كل مكان.

وتسلّم معاليه شهادة موسوعة غينيس العالمية، بتحقيق الإمارات رقماً قياسياً جديداً، بأطول سلسلة تصافح بالأيدي في العالم.

وقال الرائد محمد أحمد بالعلاء رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، مجلس شباب شرطة أبوظبي، أطلق مبادرة أطول سلسلة تصافح في العالم، لكسر رقم قياسي في موسوعة غينيس، بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المكانة المتميزة، التي تحققها أبوظبي، كعاصمة عالمية للتسامح، ومنارة للسلام.