الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : غربية - شماليـة غربيـة / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 05:11 والجزر الأول عند الساعة 10:02 والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 المد الثاني عند 01:08 والجزر الأول عند الساعة 18:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 16 85 45

دبي 22 15 85 35

الشارقة 23 12 85 30

عجمان 23 15 85 40

أم القيوين 22 12 90 40

رأس الخيمة 22 12 90 40

الفجيرة 23 15 75 30

العين 23 12 80 30

ليوا 22 12 90 45

الرويس 22 11 85 55

السلع 20 13 90 55

دلما 20 15 80 55

طنب الكبرى 21 17 85 55

طنب الصغرى 21 17 85 55

أبو موسى 21 17 85 55