تفاعل كبير مع تغريدة محمد بن راشد والثناء على "ماما شيخة"

المصدر: سلوى الذيباني

بعد ثوان معدودة من نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» فيديو في تويتر لأخصائية إجتماعية تستقبل الأطفال بروح مرحة وجميلة، طالبا من الجمهور التعرف عليها، رد العديد من الطلبة السابقين للمعلمة على التغريدة وذكروا لها مواقف طيبة عاشوها مع المدرسة التي ينادونها بـ"ماما شيخة" لطيبتها التي تضاهي حنان الأم.

وغردت إحدى المتابعات على تويتر قائلة: "هذه "ماما شيخه" أذكر لها موقفا قبل سبع سنوات حيث نظمت المدرسة رحلة إلى حديقة الهيلي ولكني لم أكن أعلم، وبطبيعة الحال لم أحضر معي النقود لدفع رسوم دخول الحديقة وأكل إضافي وكنت سأعود إلى البيت، ولكن عندما علمت ماما شيخه بأمري رفضت أن أعود إلى البيت ودفعت لي الرسوم وأعطتني نقودا وذهبت إلى البقالة واشترت لي طعاما مثل بقية الطالبات.

وأضافت: "لن أنسى لها هذا الموقف أبدا، هي أجمل ماما شيخه في الحياة كل الطالبات ينادونها ماما لأنها فعلا أطيب وأفضل معلمة كانت تفعل كل شيء لإرضاء الطلاب وإسعادهم، وكنا نحرص على زيارتها في مكتبها كل صباح لإلقاء السلام."

وغرد حساب آخر " أجمل مُدَرسة عرفتها في حياتي وأحن قلب، وتمثل الشعب الإماراتي في حسن الخلق من خلال ضحكاتها وترحيبها.. هي إنسانة كريمة، وعطوفة على كل طفل، فإذا نسي أحد منا مصروفه تعطيه من مصروفها الخاص، وإذا واجه أيا من الأطفال مشكلة، تجد الحل عندها مباشرة."

وأثنى العديد من المتابعين على تعامل الأخصائية ورأوا أنها تستحق التكريم بالإضافة لإرسالهم حساب تويتر الخاص بها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.