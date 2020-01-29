محمد بن راشد يبحث عن المُدرّسة صاحبة "الروح الجميلة"

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على حسابه الرسمي في تويتر فيديو لمدرسة تستقبل الطلاب في بداية يومهم الدراسي بروح إيجابية مرحة، طالبا من الجمهور المساعدة في التعرف عليها.

وقال سموه: "بداية يوم دراسي في #الإمارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟"

#محمد_بن_راشد : بداية يوم دراسي في #الإمارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2aHeduKOym — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 29, 2020