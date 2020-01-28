الطقس المتوقع على الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتـزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس، مع فـرصة لتشكل الضـباب والضـباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، الرياح خفـيفة إلى معـتدلة السـرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:20 والمد الثاني عند الساعة 04:44 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:07 المد الثاني عند 00:44 والجزر الاول عند الساعة 18:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 22 16 85 45

دبي 23 14 90 35

الشارقة 23 12 85 30

عجمان 24 14 85 35

أم القيوين 22 12 90 40

رأس الخيمة 23 11 90 40

الفجيرة 23 16 70 30

العين 22 12 90 30

ليوا 22 12 90 45

الرويس 19 15 70 45

السلع 20 15 75 40

دلما 21 15 75 45

طنب الكبرى 20 16 85 40

طنب الصغرى 20 16 85 40

أبو موسى 20 16 85 40