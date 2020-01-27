توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي خاصة على المناطق الشرقية والشمالية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية - جنوبية غربية / 16 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر.

الخليج العربي: متوسط الموج .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:49 والمد الثاني عند الساعة 04:22

الجزر الأول عند الساعة 08:46 عند الساعة 21:42

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 المد الثاني عند 00:21

الجزر الاول عند الساعة 17:45 الجزر الثاني عند الساعة 06:43

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 23 17 85 45

دبي 24 15 85 40

الشارقة 23 14 90 45

عجمان 24 15 85 35

أم القيوين 23 13 85 40

رأس الخيمة 23 12 90 40

الفجيرة 24 16 75 30

العين 23 11 90 40

ليوا 24 14 85 40

الرويس 22 13 80 35

السلع 23 15 80 30

دلما 21 16 75 35

طنب الكبرى 20 16 85 40

طنب الصغرى 20 16 85 40

أبو موسى 20 16 85 40