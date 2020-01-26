«كليفلاند أبوظبي»: لم يتم تشخيص أي حالة بفيروس كورونا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

نفى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» تشخيص أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) الذي انتشر في الصين ويثير الذعر حالياً في جميع أنحاء العالم.

ودعا المستشفى إلى تجاهل الرسالة الإلكترونية التي تبدو وكأنها مرسلة من أحد الموظفين في المستشفى، والتي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك عدة أصناف من فيروس كورونا أكثر انتشاراً بين البشر والتي تسبب نوبات البرد، ومعظم هذه الفيروسات لا تمثل خطراً على الصحة العامة.

وأهاب «كليفلاند كلينك أبو ظبي» بالجميع ضرورة الحرص على مشاركة الأخبار من المصادر الموثوقة فقط لعدم التسبب في إثارة الذعر والقلق وسط الجمهور.